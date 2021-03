América Femenil: Janelly Farías, nueva embajadora de Adidas

Tras su paso por Chivas, Janelly Farías fichó por el América en la Liga MX Femenil donde ha participado en 12 juegos y ha marcado un gol.

Ahora la zaguera se convirtió en embajadora de la marca deportiva alemana Adidas como lo dio a conocer en sus redes sociales.

"Hoy llego a una familia inclusiva que tiene objetivos muy similares a los míos y que está apostando por el futbol femenino como pocas marcas en México y en América Latina. Hoy llego a una marca donde puedo ser yo y donde utilizaré mi voz para defender mis creencias. Gracias @adidasmx por la confianza y por permitirme ser parte de este proyecto tan ambicioso", redactó Farías en Twitter.

La americanista, además reveló por qué anteriormente no había aceptado ofertas de otras marcas comerciales.

"Hace muchos años decidí que no iba a asociar mi imagen con marcas que no supieran apreciar el valor de mi marca personal. No se trata de alcanzar un presupuesto específico o de cobrar un valor monetario siempre, pero sí se trata de que nos traten de manera justa y de recibir lo que merecemos como futbolistas profesionales. Ser mujer no debería de ser un filtro que automáticamente te catalogue a proyectos de 'intercambio de producto'.

"Llevo 6 años como futbolista profesional y a lo largo de los años me ha tocado decir NO en múltiples ocasiones a marcas que solamente me ofrecían 'zapatos'. Mi negación a esos 'zapatos gratis' me llevo a invertir miles y miles de pesos en mis herramientas de trabajo, pero en mi cabeza siempre tuvo sentido decir NO a una oferta ventajosa e injusta", señaló Janelly Farías.

