América Femenil: Sarah Luebbert apoya a Pachuca en la Final por rivalidad contra Chivas

Sarah Luebbert, delantera de las Red Stars de Chicago y ex del América no olvida las rivalidades del futbol mexicano, así que cuando fue interrogada durante conferencia de prensa sobre cual equipo eligiría para que se convirtiera campeón de la Liga MX Femenil, se negó rotundamente a tomar partido por Chivas y no le quedó opción que apoyar a Pachuca.

La pregunta formulada por el reportero Theo Lloyd-Hughes implicó ponerla al tanto de que las Tuzas fueron quienes sacaron a las Águilas de Liguilla por lo que el cuestionamiento se basó en si ella podría irle al Rebaño.

"Supongo que no puedo decir que quiero que ambos equipos pierdan, ¿cierto?", comentó entre risas y añadió: " Creo que voy a tener que apoyar a Pachuca".

Genial pregunta de @theodore_LH: Siendo que Pachuca dejó afuera de la liguilla al América, ¿Sarah Luebbert le va a ir a las Chivas en la final? (Video: #MKOT communications) pic.twitter.com/p1TgzxfVti — Melina Melinae (@melinae07) May 20, 2022

Luebbert susurró junto a su entrenador que tenía claro que podía decir todo menos que apoyaría a las rojiblancas.

"No puedo. No puedo decir Chivas. Es que no puedo decirlo".

La Ida de la Final Femenil se jugará este viernes 20 de mayo en punto de las 21:00 horas en el Estadio Hidalgo.

