Ángel Villacampa sobre victoria ante Pumas: 'No hay que perder el foco de ser mejores cada día'

Hay que pasar página. Ángel Villacampa, técnico de América Femenil, consideró que iniciar este Apertura 2023 con una victoria ante Pumas fue positivo, pero su equipo debe de pasar página entendiendo que es un nuevo torneo y que el campeonato ya pasó.

"Siempre empezar ganando es algo positivo y más sabiendo la dificultad con la que podemos encontrarnos que era llegar con un buen tono físico, los otros eran ajustes tácticos que eran muy difícil verlos. Aylín no encontró su lugar en la primera parte, Cass ajustó un poco mejor, Sarah nos dió un poco más por fuera, lo que no estábamos encontrando. No hay que perder el foco de ser cada día mejores", señaló Villacampa.

Dentro de este objetivo para seguir mejorando, el timonel español tiene claro que será clave tener a todas las jugadoras posibles, ya que con 11 será imposible afrontar las dobles jornadas: "Sale Aylín y Cass mete gol, sale Eve por Noemí y mete gol, esa es la idea, entre mayor sea el número de jugadoras que entiendan el estilo de juego será más fácil llegar a esas semanas donde jugamos lunes y viernes, porque solo con 11 es imposible".

Finalmente, el director técnico de las Águilas señaló que la siguiente semana viajarán a Querétaro para trabajar el aspecto físico: "Nos vamos a ir cinco días a Querétaro, quiero planificar muy bien esos cinco días dónde vamos a aumentar mucho las cargas y eso va a hacer que lleguemos un poco pesadas al partido contra Santos, pero hay que ir acumulando algo".

