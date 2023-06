Balón de Oro: Charlyn Corral, jugadora del año en la Liga MX Femenil

Tras su exitoso paso por el futbol español femenil, Charlyn Corral volvió a México para seguir perforando las redes y romper nuevos récords, motivo por el cual, fue la jugadora del año de la Liga MX Femenil.

Corral fue galardonada con el Balón de Oro en la ceremonia de premiación realizada cada verano para reconocer a los mejores talentos durante el 2022-2023, por lo que se dijo muy halagada por este hito, el cual dedicó a sus compañeras de equipo.

“Este premio me costó mucho, trabajé mucho, tuve el honor de ser Pichichi en España y desde que vine a México me propuse ganarlo en mi país. Lo logré, no fue fácil, hubo días duros, pero quiero agradecer a mis compañeras, gracias a ellas nunca me di por vencida, pude ganar este premio, pude a ser un récord de goles. A veces como delantera, falló los fáciles, pero anotó los difíciles, pero lo más importante es que nunca bajo los brazos”, declaró la goleadora mexicana al momento de recibir su premio.

Asimismo, la delantera de las Tuzas mostró a su agradecimiento a la directiva de su equipo por haber apostado por repatriarla, pese a que en ese momento venía saliendo de una lesión.

“Y gracias directivos y familia, porque desde el día uno, han confiado en mí, venía de una lesión cuando llegué a México, pero nunca dudaron de mí y mi capacidad de que volvería a ser goleadora”, agregó.

Durante el Clausura 2023, Charlyn Corral se consagró como Campeona de Goleo con 20 goles, con los que rompió un nuevo récord, ya que ninguna futbolista de la Liga había alcanzado dicha cantidad en tan solo 17 fechas.

