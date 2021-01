Blanca Félix: 'Es un privilegio ser una de las pioneras de la Liga MX Femenil'

Blanca Félix se siente orgullosa de formar parte de Chivas y de contribuir a que la afición mexicana cada vez sienta mayor atracción por la Liga MX Femenil.

De acuerdo al presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos, el sector femenino que se interesa por dicha competición incrementó notablemente en los últimos tres años, pues pasó de 29 a 49 puntos.

"Un privilegio el ser parte de todo esto, el ser pionero no cualquiera y para mí es una bendición muy grande", declaró Félix para RÉCORD.

La guardameta tapatía sabe que está viviendo el sueño de muchas mujeres y eso hace que valore todavía más su trabajo.

"Se me han acercado niñas, jóvenes y señoras para decirme que no solamente estoy viviendo mi sueño, sino también el de ellas, que no tuvieron la oportunidad de jugar a nivel profesional", indicó.

Blanca Félix quiere motivar a las mujeres a practicar este deporte para que la Liga MX Femenil siga creciendo como lo ha hecho desde el Apertura 2017.

"A muchas niñas no les atraía el futbol, pero lo vieron en la televisión y les entró el interés por jugar. Entre nosotras podemos hacer que esto siga creciendo. La liga está subiendo escalones y para nosotras es una responsabilidad muy bonita", señaló.

Chivas buscará su tercera victoria consecutiva ante Santos Laguna, luego de que en semanas anteriores derrotó a FC Juárez y Mazatlán FC.

"El equipo ha trabajado muy bien, se nota motivado, con ganas de trascender y de hacer mejor las cosas. Queremos poner a este equipo en los primeros lugares", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: CHIVAS VENCIÓ A JUÁREZ EN SU DEBUT EN EL GUARDIANES 2021