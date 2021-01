Carolina Jaramillo: 'Yo no cortaría mi carrera por un reality show'

La mediocampista de Chivas Femenil, Carolina Jaramillo, aseguró que no estaría dispuesta a hacer una pausa a su carrera futbolística para participar en un reality show como su ex compañera Norma Palafox, ya que considera que es tiempo crucial para su estadía en las canchas, aunque respeta la decisión de las jugadoras que han optado por ese camino.

“Respeto mucho su decisión. En lo personal me lo han preguntado, hasta mi familia, pero no me gustaría cortar mi carrera por seis meses. Siento que ahorita no, quizás más adelante ya en el retiro, pero no me pasa por la cabeza. A lo mejor a ellas, quizás Norma ya ha estado en un reality show, es algo diferente a lo que nos llegó a platicar. Sacas cosas que a lo mejor no sabías que tenías”, detalló en conferencia de prensa.

En temas deportivos, la jugadora rojiblanca aseguró que en el Guadalajara no se sienten mermadas ante las múltiples salidas que se registraron en las últimas semanas, sino que todo lo contrario, por lo que levantó la mano para adoptar el rol de líder en el Rebaño.

“Se fueron muchas jugadoras, es una responsabilidad bastante grande. Siento que tengo el liderazgo para aportarlo. Mientras pueda aportar al equipo, creo que eso hace grande a un equipo y a una jugadora.

“Muchas compañeras me ven como una líder del equipo, es una responsabilidad grande, pero me gusta, porque siento que me está sacando mi máximo”, explicó la mediocampista.

La exjugadora de Tigres y Tijuana admitió que desde que se anunció su incorporación de cara al Clausura 2020 se le asignó la tarea de ser un ejemplo para sus compañeras, algo que no le incomoda.

“Desde que llegué a Chivas me lo hicieron saber, que era una jugadora de experiencia y que tenía que contagiar a mis compañeras, así lo he venido haciendo. Tengo un carácter fuerte, cuando algo no sale bien, me molesto. Muchos me lo han dicho, que me ven como una persona que admiran, que soy líder. Esos comentarios te motivan como persona y jugadora, no solamente me gusta aportar dentro de la cancha, también a fuera”, concluyó Jaramillo.