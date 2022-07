Chivas Femenil: Blanca Félix espera que partidos como vs Inter sean más recurrentes

Blanca Félix ha estado en Guadalajara desde el 2017, donde le ha tocado vivir experiencias amargas como no tener uniformes para entrenar. Sin embargo, ahora está a las puertas de disputar el primer compromiso del Rebaño fuera de México.

Félix debutó en la jornada 6 del Apertura 2017 ante Santos Laguna. Desde entonces, la arquera se ganó la titularidad bajo los tres palos rojiblancos. Además de que ha podido levantar tres títulos en estos cinco años (Apertura 2017, Clausura 2022 y Campeón de Campeones 21/22). "Me ha tocado estar en todo este camino que no ha sido fácil, desde el principio ha habido momentos muy buenos como fue el primer campeonato, pasamos momentos complicados y otra vez volvemos a levantar una copa, no solo lo que representa levantar un trofeo, sino que todo lo que hemos crecido como institución", señaló la futbolista.

Con respecto a lo que ha evolucionado el club, la guardameta rojiblanca señaló lo siguiente: "Tengo 5 años aquí y me transporto a ese primer torneo donde no teníamos ni uniformes para entrenar, donde no teníamos casi ni agua, ni bueno mil cosas. Que bonito ver como hemos trabajado y hemos evolucionado poco a poco, siento que así se llegan a conseguir cosas grandes, construyendo con paciencia, trabajando e ir sumando poco a poco. Nosotras hemos hecho nuestra parte de trabajar y seguir creciendo profesionalmente, no solo en lo deportivo, sino también como personas y creo que son excelentes noticias lo que estamos recibiendo ahorita".

Blanca Félix no ocultó su emoción por el partido que tendrán ante el Inter el próximo 10 de agosto. Sin embargo, esta noticia también la compromete a seguir mejorando: "A mí me llena de muchísima emoción (el partido fuera de México contra el Inter), pero también me compromete a seguir trabajando y seguir mejorando para que estás noticias sean más recurrentes y más seguido. Estoy agradecida con con todas estas buenas noticias y que sigan llegando aún muchas más".

