Chivas Femenil: Carolina Jaramillo afirmó que el sueño de volver a ser campeonas está claro

El objetivo está trazado: Guadalajara Femenil va por el campeonato. Las primeras monarcas en la historia de la Liga quieren volver a lo más alto del podio, un sueño que busca cristalizarse en medio de uno de los torneos más regulares.

Luego del histórico 2017, Chivas Femenil volvió a una Final en el Clausura 2021, pero dejó escapar el título a manos de Tigres. Un año después, las Rojiblancas renuevan ilusiones con una sólida primera fase. En entrevista para RÉCORD, Carolina Jaramillo habló sobre el sueño de ser campeonas.

“Cada torneo el objetivo es quedar campeonas. Lo sueño mucho, lo anhelo. Estuvimos a nada de poder levantar ese título. No se nos dio, quizá no estábamos tan preparadas para hacerlo; ahorita, siento al equipo muy preparado para todo, confío mucho en cada una de nosotras. Ojalá que esto se pueda dar y si no es así, vamos a estar siempre entre las mejores, pero anhelamos mucho ese campeonato”, señaló Jaramillo.

El Clausura 2022 comenzó con la incertidumbre habitual que generan los cambios. Edgar Mejía dejó el banquillo y su lugar fue ocupado por su auxiliar Juan Alfaro. El equipo se fue adaptando con el paso de las jornadas, pero nunca dejó de ser protagonista. Después de 14 partidos, continúan invictas, son la mejor defensiva con solo cinco goles concedidos y podrían superar su récord de puntos en torneos cortos.

“Se habla mucho de romper los récords, pero sinceramente romper los récords no te va a llevar al campeonato”, expuso Jaramillo. Sin embargo, apuntó que “nadie quiere perder, que mejor que nosotras quedemos invictas, que no perdamos en esta fase y podamos llegar mejor a la liguilla”.

El cierre del torneo será una liguilla adelantada para las tapatías. En puerta tienen los duelos ante Pumas, Atlas y Rayadas.

“La verdad que a mí me gusta más cerrar así. Vamos a llegar mejor a Liguilla, son partidos que van a estar muy fuertes”, señaló.

“Pumas va a venir a jugarnos con todo, pero nosotros tenemos esa fortaleza de estar en casa, sabemos que somos muy fuertes, no hemos perdido y podemos sumar de a tres”, finalizó.

EN CAMINO A SER DE LAS MEJORES

La misma precisión que tienen sus pases se encuentra en sus palabras, Jaramillo ha sido consecuente con sus objetivos: quería ser futbolista profesional y hoy es referente de Club Guadalajara y de la Liga MX Femenil.

Si bien el camino del futbol femenil en México no empezó con la irrupción de la Liga, la tijuanense confió en el proyecto desde el primer momento, pues fue clave para consolidar su sueño y el de cientos de futbolistas.

“Al principio, yo creo que la gente no confiaba que una Liga Femenil crecería tan rápido. Yo siempre he confiado, pues es mi sueño estar jugando profesional y a mí nadie me iba a aplastar mi sueño”, declaró.

Jaramillo reconoció la importancia del nacimiento de la Liga MX Femenil para el desarrollo de las jugadoras, sobre todo, como semillero de la Selección Mexicana.

“Antes entrenabas tú sola por tu parte y llegabas a selección. No es lo mismo entrenar sola y estar jugando en tu barrio, que ahora que ya estás entrenando profesionalmente, jugando profesionalmente, ya llegas en otro nivel”.

“Hemos roto récords a nivel mundial. Yo estoy muy contenta por todo el avance y obviamente por esa gente que nunca creyó y que ahorita ya está creyendo más. El apoyo que se nos ha dado también porque es parte muy fundamental, el apoyo de cada afición en cada estado. Yo estoy segura de que esto va para grande. Y después, que puedan decir: ‘La Liga Femenil de México es una de las mejores’.

