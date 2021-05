Chivas vs Tigres Liga MX Femenil EN VIVO Guardianes 2021 Final Ida

La unión superará a la estadística. En Chivas están conscientes de que tienen una marca negativa cuando se enfrentan a Tigres; sin embargo, la futbolista rojiblanca, Miriam Castillo, está convencida de que al jugar en conjunto podrán conseguir imponerse a las felinas.

"Sí, sabemos que llevamos una racha no tan buena contra el rival, pero este será un partido muy diferente. No me gusta quedarme con el pasado, cada torneo es un equipo muy diferente. El torneo pasado se tenían muchas expectativas y pasó lo que pasó.

