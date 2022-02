Cruz Azul Femenil: Gabriela Lozada emocionada por jugar contra sus excompañeras del América

La jugadora Gabriela Lozada participará en una edición más del Clásico Joven Femenil. Después de comenzar su carrera profesional con el América, la ahora defensa de Cruz Azul siente emoción al reencontrarse con sus excompañeras, pero teniendo como prioridad pelear por la victoria.

"Pues creo que es un poco de emoción y de ganas de ya querer jugar y obviamente es un partido especial para mi, pero así como en todos los partidos yo voy a hacer mi trabajo, voy a hacer las cosas bien y aportar a mi equipo y pues a buscar los tres puntos", comentó Lozada en charla con RÉCORD.

La Máquina recibirá a unas Águilas que por el momento se mantienen en una mejor zona de la tabla general. Las de Coapa ocupan el cuarto escalón con 10 unidades; mientras las cementeras se encuentran cinco lugares abajo con siete unidades. Sin embargo, ante esta pequeña diferencia, Lozada no ve complicado que puedan llevarse los tres puntos en casa.

"Pues creo que no, creo que ahorita la tabla está muy apretada y se definen los lugares, o sea se mueve muchísimo la tabla con cada resultado, cada jornada. Está muy apretada y justo nosotras lo que buscamos en este partido y todos los que vienen es ir por los tres punto", indicó.

Finalmente, la cruzazulina sabe el peso y la importancia que tiene cada uno de los clásicos; enfrentar al acérrimo rival podría ser un poco complicado, pero la defensa está consciente que en este tipo de encuentros es cuando más se debe pelear.

"Es un Clásico, lo he vivido yo de aquel lado (América) ahora me toca vivirlo de este lado (Cruz Azul), pero los clásicos siempre se tienen que ganar entonces nosotras vamos por los tres, puntos", apuntó.

GABRIELA LOZADA COMPROMETIDA CON LA DEFENSA CELESTE

Lozada arrancó con el pie derecho su primera temporada como jugadora de Cruz Azul. Luego de haber cerrado su ciclo con el América sin ningún partido jugado el semestre pasado, la defensa está comprometida para demostrar por qué llegó como refuerzo a La Noria.

"Pues creo que no es secreto que la temporada pasada no fue la mejor para mí. Creo que personalmente esto es como un reto y como el afirmarme a mi que puedo hacer las cosas bien; obviamente agradeciendo al equipo y al cuerpo técnico que, pues sin ellos obviamente yo no podría estar haciendo esto y pues feliz, emocionada, con ganas de seguir aportando y aportar más", indicó.

