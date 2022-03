Desiree Monsiváis. 'Me gustaría ser leyenda, pero me gustaría más inspirar a las jóvenes'

Los 116 goles que ha marcado, la respaldan como la mejor goleadora del futbol mexicano y las Rayadas del Monterrey, pero detrás de una 'Killer' del área se encuentra Desiree Monsiváis, quien sabe que su futuro está ligado al futbol, por lo que incluso se visualiza como entrenadora y directora deportiva, posiciones en las que espera impulsar a las próximas generaciones; no obstante, primero quiere dejar la vara más alta en cuanto a su cosecha goleadora.

"No me cae el 20 y no veo la cifra (116 goles) porque todos los días busco mejorarla, trabajo en mis recepciones, en mis golpeos y sé que es un número histórico. A todos nos gusta la caricia al alma y que te recuerden, que te den un mote de leyenda, pero me gustaría más inspirar a las jóvenes, quizás ser DT o Directora Deportiva para inspirarlas a que sigan buscando y que busquen romper marcas, porque eso habla más que una cifra que queda en una placa", comentó en charla con RÉCORD.

Monsiváis no cree en las barreras y lo demuestra ejerciendo su otra pasión, la cual tiene muy arraiga, la arquitectura.

"Soy arquitecta y tengo una maestría en Administración de la construcción, pero lo más importante es que lo puedo ejercer aun cuando estoy a full con el futbol. El club me tiene mucha flexibilidad, debo cumplir con mis obligaciones, pero mi plan B es la arquitectura y la puedo ejercer y para mí, es la forma de sentirme plena", expresó.

"Al no haber Liga profesional pude conseguir una beca deportiva para llevar el estudio, pasan los años y me di cuenta de que ese era el camino. Cuando se creó la Liga ya estaba yo en el momento preciso para explotar, ese camino me ha funcionado y creo que es el ejemplo que le podemos dar a las mujeres", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: PUMAS SE IMPUSO A PACHUCA CON GRAN ACTUACIÓN DE MELANY VILLEDA