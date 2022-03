Katty Martínez sobre América Femenil: 'La inversión que se hizo refleja lo que se quiere'

América es luz y sombra con sus equipos, por un lado el equipo varonil está hundido en el fondo de la tabla, pero está el equipo femenil para dar la cara por la institución y respaldar la inversión y gestión de la directiva encabezada por Claudia Carrión, quien estructuró un equipo pensado para levantar el campeonato como exige el prestigio del club.

"Más que presión, hay que reconocer lo que está haciendo el América, el mensaje de lo que quieren hacer y demostrar en esta Liga es muy claro con la inversión que tuvieron y lo que están haciendo por traer nuevas jugadoras que tienen esa calidad que se requiere, hace que esto sea más fácil y que todo fluya mejor y podamos plantear la idea que Craig tiene en el campo", destacó Katty Martínez en entrevista con RÉCORD.

"Es muy temprano para eso, pero es para lo que se está trabajando, este América se formó para estar en esas instancias, queremos estar en la Final, es lo que soñamos todas, el poder levantar la copa es un sueño que todas tenemos, sabemos que falta mucho camino para eso y que no será nada fácil, pero estamos trabajando para eso y estamos respaldando el porqué América trajo a tanto refuerzo", añadió.

Más que un sueño el pertenecer ya al América es su presente y desde su llegada supo lo que significa portar y defender los colores de la institución.

"Para mí hoy es una realidad, el hecho de que esté en América, sé lo que significa, sé lo que significa portar este escudo y sé lo que la gente exige también, ya me di cuenta de todo esto y poco a poco lo voy conociendo un poco más, estoy muy orgullosa y feliz de hoy poder ser parte del América", expresó Katty Martínez.

YA LE GUSTA EL APODO DE KATTY KILLER

Tantos años en Tigres, con títulos de goleo en casa y tuvo que ser hasta que llegó al América que Katty Martínez explotó mediáticamente y se ganó con argumentos y goles el apodo con el que hoy es conocida en todos lados 'Katty Killer', sobrenombre que ahora es del gusto de la jugadora.

"Ya me gusta. Al principio era un poco raro, siempre me da risa cuando lo dicen, pero también hay que demostrar también el porqué del apodo, es una responsabilidad para mí el que me digan así, pero también es lindo que me reconozcan así", afirmó en entrevista con RÉCORD.

