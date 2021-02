Dinora Garza cumplirá uno de sus sueños al jugar en el Estadio Olímpico

Pumas Femenil volverá a jugar en el Estadio Olímpico Universitario, y aunque será en la Jornada 12 (cuando reciban al León), la ilusión en las jugadoras es inevitable, y así lo reconoció Dinora Garza, quien incluso dejó claro que es un derecho que tanto ella, como sus compañeras, se han ganado.

Incluso, la jugadora de 33 años reveló que desde que ella jugaba en Rayadas, no comprendía porqué las felinas jugaban regularmente en Cantera y no en CU como los varones.

"Me dio mucho gusto saberlo. Es algo que cuando no estaba aquí me lo preguntaba porque como rival me tocó venir y no jugar ahí, pero ahora que soy parte de la institución uno de mis sueños era jugar en el Olímpico, sé lo que significa, lo que es jugar en un estadio de esas magnitudes, y un estadio con tanta historia, yo creo que nosotras nos lo merecemos, merecemos el hecho de estar ahí, todas en cada uno de sus equipos merecen jugar en su estadio, no entiendo por qué no.

"Entiendo la cuestión operativa del club, pero yo creo que paso a paso nos hemos ganado ese derecho y les he dicho que lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando para que nuestras condiciones sean mejores y nos vayamos emparejando, aunque sabemos que faltan años luz, pero vamos dando pasos importantes", dijo a RÉCORD.

En tanto, Dinora se dijo ansiosa de poder jugar en presencia de la afición de Pumas, aunque por la pandemia no se sabe. Mientras ella y sus compañeras se siguen preparando para poder jugar en CU.

"La verdad es que en Cantera ya me estaba sintiendo muy cómoda, y que te saquen es difícil porque el Olímpico es un estadio complicado, pero con mucha historia y me voy a sentir muy orgullosa de poder pisarlo, de estar ahí, encantada.

"Ojalá y la afición pudiera estar ahí, pero no sabemos cuál sea la situación, pero ojalá sí porque no he tenido la oportunidad de estar cerca de ellos desde que llegué", señaló.

