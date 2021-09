Dirce Delgado sobre Pumas vs América: 'Es parte del despegue para Universidad'

Pumas visita al América este sábado en la jornada 8 dentro de la Liga MX Femenil, y las jugadoras son conscientes de lo que significa el partido. La defensa auriazul Dirce Delgado, advirtió que después de que se les habían negado los resultados, este juego significará el despertar del equipo, sobre todo porque saben que el orgullo va de por medio.

“Estamos comprometidas con lo nuestro. Sabemos sin duda que es un partido importante donde no son sólo tres puntos, se juega más que eso y es parte del despegue para nosotros, cambiar esa página donde las cosas no se nos estaban dando, y como lo hemos hecho siempre, no dejaremos de correr, no nos vamos a encerrar, vamos a proponer porque somos un equipo con capacidad y talento, porque tenemos la capacidad de competir en el rectángulo verde y ahí agárrense”, dijo a RÉCORD la zaguera, quien invitó a los aficionados a acompañarlas en el Estadio Azteca y también ganar el partido en la tribuna.

“Yo sé que todavía estamos pasando por momentos nada buenos por la pandemia y el Estadio Azteca es de los que están recibiendo público, y quienes puedan asistir que lo hagan, sería genial tenerlos alentándonos desde las gradas y aunque tenemos su apoyo en las buenas y en las malas, este sábado es el escenario ideal para que estén ahí y gritar el Goya a una sola voz que tanta falta nos hace en vivo, y hay que hacerlo pesar”, señaló.

Finalmente, la defensa titular en todos los juegos del torneo anterior habló de la mala racha que está pasando el primer equipo varonil y que ellas pasaron hasta la jornada anterior; explicó que han hecho lo posible para que no les afecte.

“Yo decía que creo que nos mimetizamos, no sé qué suceda, pero nosotros como equipo tratamos de cerrar nuestra burbuja, de que nos afecte lo menos posible, evitar escuchar comentarios que no nos beneficien, sí hemos sido un poco separadas de esta parte, pero sin querer se contagia, está la vibra, pero siempre hay que tener la vibra positiva porque se comparte”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: FECHAS, HORARIOS Y CANALES PARA VER LA JORNADA 8 DEL APERTURA 2021