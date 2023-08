DT del Barcelona Femenil, previo a duelo con América: "Jugar en el Azteca es un sueño cumplido"

Jonatan Giráldez, entrenador del FC Barcelona Femenil, compartió sus pensamientos sobre el próximo partido amistoso contra América Femenil y la emoción de dirigir en el Estadio Azteca.

El técnico de las jugadoras culés expresó sus anticipaciones sobre el encuentro amistoso con las Águilas, así como sobre el progreso y los obstáculos que ha enfrentado y superado el fútbol femenino.

"Ganarse la oportunidad de dirigir en el Estadio Azteca es un momento señalado en la vida de un entrenador, similar a cuando jugamos por primera vez en San Mamés o en el Camp Nou, en estadios históricos y de gran importancia", comentó a TUDN.

El estratega añadió que el Coloso de Santa Úrsula es un estadio que impone y tiene historia.

"El Estadio Azteca no necesita presentación, tiene una historia impresionante, no solo en tiempos recientes, sino también en la antigüedad con figuras como Pelé y Maradona, quienes han sido referentes para muchos de nosotros que crecimos amando este deporte. Estoy ansioso por que llegue ese día, será una experiencia única e increíble".

Finalmente, el técnico del Barcelona Femenil habló sobre todo lo que sucedió con Jenni Hermoso y la unión que ha existido entre las jugadoras.

"Lo que más me ha impresionado no es solo la cohesión entre las jugadoras, sino también la unidad en toda la sociedad. Hubo situaciones muy serias que ocurrieron y creo que los movimientos masivos son los que tienen un impacto más profundo. Es la única forma de avanzar en la dirección correcta. Cuando me preguntan sobre lo que sigue, digo que debemos seguir invirtiendo y, cuando estamos unidos por una causa, todo es más sencillo. Estas experiencias no deberían limitarse solo a España, sino que deberían extenderse a muchos países donde el fútbol femenino tiene un gran margen de crecimiento y merece ser tratado como un espectáculo".

