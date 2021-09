Eva González: 'A mí no me pesa la camiseta de América'

La renovación que se hizo en América Femenil después de la era Leo Cuéllar ha comenzado a dar resultados, era cuestión de tiempo y trabajo para que las jugadoras que llegaron empezaran a hacer efecto a esa transformación y hoy el conjunto de Coapa comienza a hacer honor a su grandeza en dicha Liga, Eva González una de las jugadoras que llegó hace un par de temporadas al Nido es el ejemplo de la clase de elementos que necesita el club, con seguridad y sin temor a portar los colores de la institución.

“Honestamente a mí no me pesa la camiseta de América porque estoy haciendo lo que yo amo, yo estoy en la cancha porque quiero estar y representar al escudo de club América, a mí no me pesa porque quiero vivir todo esto”, declaró la mediocampista en entrevista con RÉCORD.

Sobre la llegada de Craig Harrington en esta temporada, Eva aseguró que el equipo ha podido adoptar sus ideas y, aunque reconoció que hay detalles por mejorar, consideró que están en camino a enderezar esas fallas.

“Yo creo que estamos aprendiendo todo lo que nos va enseñando muy bien, obviamente hay cosas en las que debemos de ir mejorando, pero pienso que vamos en la dirección que queremos. La forma en que trabaja el equipo, cada vez que entramos a la cancha estamos dejando todo”, afirmó.

Sobre el primer Clásico del torneo ante Pumas en el Estadio Azteca, recinto que la motiva y de la que nunca se imaginó llegara a ser su casa.

“Es mejor ahora que jugamos en el Estadio Azteca, a mí me motiva muchisimo más porque estoy en un estadio súper grande, lleno de tanta historia y para mi es increínle jugar ahí. No me imaginaba que esa fuera un día mi casa, cuando yo llegué me pareción súper increíble, sinceramente no tenía palabras”, apuntó González.

