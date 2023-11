Jana Gutiérrez tras el campeonato: 'Nadie sabe jugar mejor las Liguillas que Tigres'

Durante las celebraciones del sexto campeonato de Tigres Femenil, Jana Gutiérrez dejó claro que si hay un equipo que sabe jugar la Liguilla, es Tigres.

"Estoy muy orgullosa (del equipo), sobre todo porque nadie creía en nosotras, pero siempre damos la sorpresa porque estamos más unidas, como dicen, nadie sabe jugar mejor las liguillas que Tigres", mencionó Gutiérrez.

La dorsal 23 llego con las Amazonas para la Apertura 2021, dónde ha estado aprendiendo de las jugadoras que tienen más experiencia en la plantilla para convertirse en una de las mejores. "Yo creo que es la base de los entrenamientos, porque como estoy con las mejores, pues me estoy convirtiendo en las mejores. Voy mejorando cada día y estar en cada entrenamiento con personas que han sido campeonas de la liga seis veces, pues obviamente mi nivel ha ido incrementando, ellas me aconsejan y me ayudan", confesó Jana.

Finalmente, la defensora mexicana dejó claro que la experiencia y la mentalidad de Tigres fue la pieza clave para que este equipo pudiera obtener su sexto campeonato en la historia de la Liga MX Femenil.

