Jhonathan Lazcano se ilusiona con remontada de Pumas Femenil: 'Vamos a morirnos allá'

Pumas perdió 1-3 con Tigres en la Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, pero Jhonathan Lazcano, entrenador del cuadro auriazul dijo que todavía tienen 90 minutos para cambiar la situación y hacer historia, esto pese a que están conscientes de lo que es enfrentar al mejor equipo del torneo.

"No podemos llegar derrotados, no podemos subirnos al avión derrotados, vamos a ir a morirnos allá. Me ha gustado la personalidad que se ha mostrado. Hay que levantar la cara, hay que ir hacia adelante porque a pedal resultado ha hecho un buen partido y un esfuerzo importante, lo primero que toca es eso, levantar la cara y saber que aunque no estuvo el resultado, pero queremos trascender, hacer historia y tenemos un partido más para hacerlo", dijo.

Respecto a cómo le hará para que sus jugadoras recuperen el ánimo y puedan el lunes jugar la Vuelta en el Volcán, el técnico de Pumas dijo que:

"Hay que drenar la emoción y no buscar respuestas a preguntas que lo que se pudo haber hecho, hay que actuar. Tuvimos un torneo de altibajos, la mayoría de la gente nos daba por eliminados, que íbamos a ser la decepción del torneo y hoy estamos peleando", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CON GOL DE ÚLTIMO MINUTO, TIJUANA CAYÓ 1-2 ANTE RAYADAS EN LA IDA DE LOS CUARTOS DE FINAL