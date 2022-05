Joseline Montoya sobre Chivas vs Tigres: ‘Podemos sacarnos la espinita’

Hace un año, Guadalajara y Tigres se disputaron el título de la Liga MX Femenil, ahora se enfrentarán por un boleto a la Gran Final, el momento idóneo para tener su revancha y quitarse esa 'espinita' de las derrotas ante las Amazonas.

"Creo que el equipo ha madurado, ya lo vivimos, lo hemos trabajado. Siento que llegamos de una mejor manera, tanto las jugadoras jóvenes como las mayores por la confianza que nos transmiten y el saber que podemos sacarnos esa 'espinita'", mencionó Joseline Montoya en conferencia.

No obstante, la delantera tapatía sabe que el reto ante Tigres no será nada fácil, sin embargo, "Vamos a dejar el corazón en la cancha, a dar lo mejor de cada una y tratar de sobrellevar el partido. Nosotras no estamos obligadas a nada, creo que vamos a ir paso a paso y si se da traernos la ventaja pues que mejor".

Con los antecedentes de dos empates en los últimos partidos y el recuerdo amargo de la final perdida, las Rojiblancas buscarán sorprender a las máximas campeonas de la Liga MX Femenil pues “Nadie quiere perder una Semifinal, lucharemos a muerte este partido”.

Para Joseline Montoya el objetivo es claro: quieren ser campeonas, pero antes deben concentrarse en un duelo con tintes de final adelantada pues son los únicos equipos invictos en esta etapa.

“El objetivo es ser campeonas, pero por ahora estamos enfocadas en las semifinales”, apuntó la juvenil delantera.

Con 21 años, Montoya ha sido una de las jugadoras más veloces y peligrosas al ataque. Fue clave para conseguir la agónica remontada ante Pumas.

"Una de las emociones que tuve fue alegría, satisfacción de que se nos dio remontar. Todas estábamos peleando por clasificar. Nos lo dijimos en el vestidor: 'vamos paso a pasito, juntas, unidas como el gran equipo que somos'. Creo que si vamos paso a paso vamos a lograr grandes cosas."

Al ser una de las jugadoras más desequilibrantes, las faltas hacia Montoya han sido una constante, pero esto, solo provoca que trate de "dar lo mejor de mí o decir: 'solamente así pueden'. Me pican en mi orgullo y me da para dar más y ser mejor cada día".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: ¿CUÁNDO SE DISPUTARÁN LAS SEMIFINALES DEL CLAUSURA 2022?