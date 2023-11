Las Amazonas buscan abrir camino para las nuevas generaciones en el futbol femenil

Milagros Martínez, Directora técnica de Tigres, sonríe al hablar del camino que ha andado y las oportunidades que ha aprovechado para trascender en el futbol; sin embargo, su historia no ha sido sencilla, para llegar a donde hoy se encuentra tuvo que cuestionarse así misma si era capaz, si podía con las misiones encomendadas.

“La presión me la puse yo, porque fue una oportunidad que no sabía si podría volver a repetir. Era una oportunidad que podía abrir puertas a más mujeres; por eso me decía que no podía fallar, pero al final viene dado por toda esa presión que sentimos por el hecho de ser mujeres”, señaló Milagros en el primer foro Amazonas.

La estratega que fue directora técnica de un equipo varonil en Japón, del cual salió tras negarse a perder un juego de manera deliberada; hoy tiene a Tigres como el segundo mejor cuadro de la Liga MX Femenil en la actual temporada, con un futuro prometedor, no solo en el torneo, sino también en el proyecto del futbol femenil.

Y es que aunque se sorprende de que no haya niñas de cinco años entrenando de forma más formal, sí ve jugadoras enfocadas en ser mujeres más profesionales con bases futbolísticas sólidas y carreras universitarias que les permitirán estar listas para cuando las oportunidades toquen a su puerta.

Cómo Milagros, Maricarmen Reyes cumple el sueño de trascender en el balompié mexicano. De nacionalidad estadounidense, Maricarmen reviró la historia de sus padres quienes se fueron a Estados Unidos para cumplir el “sueño americano” y hoy ella se encuentra en México cumpliendo su propio sueño: el de ser futbolista.

Por eso, su consejo para las nuevas generaciones es “Confiar en el proceso. Las primeras veces no son fáciles, pero confía y aunque no todo salga bien, con el trabajo duro siempre va a salir”, declaró la jugadora que busca quedarse con el título de goleo de la presente campaña.

Las historias de éxito entre las jugadoras de Tigres parecen repetirse, pero sin ser una casualidad, sino el resultado del esfuerzo y trabajo.

“Nuestra tarea hoy en día es que ellas (las niñas) tengan un camino más fácil. Por eso mi consejo sería que sean rebeldes, que se basen en sus principios y valores, pero luchen; sin importar lo que te digan. Que entiendan que

hay vida después del futbol, la carrera es muy corta”, señaló Cristina Ferral, quien tiene en su currículum una licenciatura en administración de empresas y una maestría en finanzas.

“Ser valientes, atreverse, levantarse todos los días creyendo que puedes ser mejor, porque siempre se puede mejorar”, fue el consejo de Nayelli Rangel, quien es uno de los símbolos del equipo regiomontano, y a quien la construcción de un mejor balompié es una prioridad.

Las Amazonas están convencidas de que con este tipo de foros podrán seguir avanzando en la construcción de un futbol femenil más profesional que permita influir en la vida de las mujeres de manera positiva.

