Liga MX Femenil: América, a recuperar el liderato ante Toluca

Esta tarde vuelve a la actividad América Femenil en busca de recuperar el liderato general que le arrebató momentáneamente Tigres. Las Águilas recibirán la visita del Toluca con la motivación de registrar marca perfecta con tres victorias en tres partidos que las entusiasma con desear más y poner la meta lo más alto posible, así lo manifestó la jugadora azulcrema, Karen Luna.

"Creo que es una motivación muy grande el empezar así el torneo. Si bien ahora en la Liga ya no es sencillo enfrentarte a cualquiera de los equipos, creo que tenemos una motivación muy muy grande de hacer un gran torneo. Ahorita lo que queremos frente a Toluca es seguir con ese paso firme. Nosotras estamos motivadas por ganar, querer más y poner la vara muy alta", declaró en conferencia de prensa.

Respecto a la idea de juego que está tratando de imponer el inglés, Craig Harrington, Luna destacó que ha sido diferente a lo que había trabajado antes en donde se le da peso al tema ofensivo.

"Es una metodología muy diferente. Él nos está inculcando la idea de ser un equipo que proponga, que sea más ofensivo y creo que lo hemos sabido manejar en estos tres partidos. Creo que vamos por buen camino", apuntó Luna.

Chivas por su cuenta cerrará la jornada en Ciudad Juárez y al igual que América buscarán mantener el invicto solo que a diferencia del acérrimo rival, el propio entrenador rojiblanco, Edgar Mejía reconoció que su equipo todavía no encuentra el sistema de juego que pretende.

"A mí no me preocupa que no dominemos un sistema al cien por ciento, pero que por lo menos tengamos de donde echar mano una o dos opciones en algún momento", aseguró Edgar Mejía.

