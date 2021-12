Liga MX Femenil: América buscará apagar el Volcán ante Tigres para avanzar a la Final

América Femenil intentará apagar el Volcán como en aquella Final de 2018. El equipo de Craig Harrington buscará sellar su boleto a la gran Final del torneo en la cancha más complicada de la Liga Femenil; sin embargo, después de haber terminado con la racha de 40 partidos invicto por parte de Tigres, la motivación azulcrema está a tope, aunque saben que no deben caer en confianza.

"Siempre que se puede ganar en el Azteca contra un equipo como lo es Tigres. Siempre he dicho que es un equipo enorme que tiene jugadoras de mucha calidad, siempre es algo lindo, lo tenemos claro, pero no podemos confiarnos, tenemos que descansar y pensar en el lunes, disfrutarlo", declaró la portera del equipo, Renata Masciarelli.

"Jugar en el Estadio Universitario nunca es fácil, lleno de gente claro no es fácil. Por ejemplo, hoy no se podía ni escuchar las unas a las otras, cuando llegas a un estadio y no te puedes comunicar al cien por ciento si es difícil", agregó.

Por su cuenta, Daniel Espinosa, una de las autoras de los goles en el partido de ida confirmó que para esta noche las Águilas se aferrarán a la victoria y que no serán un rival fácil para las bicampeonas, quienes no pierden en su casa desde hace un año, la última vez que tropezaron en el Universitario fue en la Final de Vuelta contra Rayadas el 13 de diciembre de 2020.

"Esperen un buen espectáculo, estamos las mejores en la cancha, lo hicimos así el día de hoy (partido de ida). El América va a dar guerra y lo vamos a hacer de la mejor manera. Esto es de todas, no solo de una, yo trabajo para el equipo y siempre va a ser así", confirmó la número 10 del equipo.

