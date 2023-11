Prefiere no hablar de favoritos en una Final. A pesar de que confía mucho en su plantilla, no deja de lado que jugarán ante Tigres, el equipo más ganador en la historia de la Liga Femenil, y sabe que la clave también pasará por la capacidad de controlar las emociones.

"Sinceramente, cuando llego a estas instancias no me siento favorito porque nos enfrentamos a un rival que tiene 5 títulos y eso es de mucho respeto porque no es fácil conseguirlo, pero es verdad que América llega más preparado, eso no significa que seamos capaces de mantener mejor las emociones nos acercamos al objetivo, pero creo que hablar de un favorito en una Final es un error", declaró el timonel americanista.

Asimismo, el entrenador español destacó que las Semifinales contra Chivas las exigieron al máximo, lo que favoreció para que su equipo explotara su mejor versión en esta instancia.

"El equipo está bien, las semifinales contra Chivas fueron exigentes y que nos puso al límite, y no podía ser de otra manera por las instancias que estábamos jugando".

"Sabemos a qué equipo nos vamos a enfrentar mañana y yo creo que el equipo ha ido mejorando, ya estamos esperando a que llegue el partido de mañana", finalizó Ángel Villacampa.

