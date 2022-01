Liga MX Femenil: Chivas goleó a Necaxa con hat-trick de Alicia Cervantes

Nuevamente Alicia Cervantes le dio la victoria a Chivas Femenil, quienes aplastaron 3-0 a su similar Necaxa en el cierre de la Jornada 4 del Clausura 2022. La delantera mexicana anotó los tres tantos en un lapso de 24 minutos en el que fue su regreso a las canchas tras haber dado positivo a Covid-19.

En la primera mitad las redes se comenzaron a mover en el minuto 14 luego de que 'Licha' Cervantes fuera derribada en el área y se cometiera penal. La misma delantera cobró el penal y anotaría el primero del juego. Al minuto 26, Rubí Soto mandó un centro que fue rematado de cabeza por Cervantes para aumentar la ventaja en el marcador. Posteriormente la atacante de Chivas aprovecharía un rebote en el área para mandar el balón al fondo de las redes y así conseguir su hat-trick.

En la parte complementaria no hubieron más anotaciones, sin embargo, las de Necaxa intentaron aprovechar que las del Rebaño les dieron espacio para acercarse a su portería. No obstante, no anotaron gol y el encuentro terminaría a favor de las visitantes.

Con esta victoria Chivas Femenil se colocó en primer lugar momentáneamente con 10 unidades a la espera de lo que hagan las Rayadas de Monterrey, quienes tienen nueve puntos. Por su parte, Alicia Cervantes se colocó como líder de goleo con seis goles tras marcar en el encuentro de hoy.

