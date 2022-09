Liga MX Femenil: ¿Cuáles son los duelos destacados de la Jornada 15?

La jornada 15 de la Liga MX Femenil abrirá su telón con un partidazo como es el Clásico Regio Femenil. Este nuevo duelo entre Rayadas y Tigres en el Estadio Universitario no solo será por los tres puntos, ya que está en disputó el segundo puesto de la general y el campeonato de goleo. Actualmente Monterrey es segunda de la general con 35 puntos, mientras que las Amazonas están a una unidad de alcanzarlas. En cuanto al goleo, Mía Fishel ha reinado en este apartado con sus 14 tantos, pero en estas últimas fechas, Christina Burkenroad acortó distancias y necesita una diana más para igualar a la estadounidense.

El otro encuentro que tendrá los ojos del público encima es el Clásico Nacional en el Estadio Akron. Las Rojiblancas no tienen riesgo de perder el liderato, pero deben de sacar los tres puntos si desean mantener sus esperanzas de igualar el récord de puntos del Circuito Rosa. América pasa por una situación similar con el cuarto puesto, ya que no pueden subir ni bajar de lugar, aunque en caso de obtener la victoria y que Tijuana pierda, asegurarían mínimo la cuarta plaza. Sin lugar a dudas, la gran ausencia de este encuentro será Alicia Cervantes, quien no se ha recuperado por completo de su lesión con la Selección Mexicana.

Además de que el dueño inaugural entre Querétaro y Cruz Azul dará de que hablar. Este duelo será fundamental para que las dirigidas por Carla Rossi se mantenga en la pelea por entrar en los puestos de liguilla. Por su parte, las Celestes necesitan sumar puntos si no quieren despedirse de su octavo puesto en esta jornada, ya que están a un punto de distancia de Pumas.

Está jornada también contará con los siguientes encuentros: Cruz Azul vs Querétaro,Tijuana vs Toluca, Pumas vs León, Puebla vs Santos, Necaxa vs Atlas, Pachuca vs Juárez y Mazatlán vs Atlético de San Luis.

