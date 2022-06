Liga MX Femenil: Desirée Monsiváis reveló que estuvo cerca de jugar en el Real Madrid

Desirée Monsiváis es la goleadora histórica de Rayadas con 119 tantos en la Liga MX Femenil; sin embargo, lo que pocos sabían es que la delantera estuvo cerca de perforar las redes españolas con la playera del Real Madrid, equipo del que es aficionada.

"Me gustaría muchísimo (jugar en) el Real Madrid. Le voy al Real Madrid, al Manchester United, Juventus. Es que soy fanática de Cristiano Ronaldo, donde va él yo voy a ir pisando para estar cerquita de él", reveló Monsiváis para La pelota al que sabe de TUDN

"El Real Madrid, ¡imagínate! Estuve cerca, estuve cerca. No se dieron los tiempos, dirían, todo es por algo. Cuando era el tacón. No pasa nada, después iban a llegar a los 119 goles que llevo aquí", agregó.

Además, la atacante reveló que estuvo muy cerca de representar a Kazajistán.

"Estuvo a punto de ser kazaja. En 2015 me fui a una aventura después de terminar mi maestría. Cuando estaba entrenando (pensé) ‘aquí nadie me conoce y voy a ser una profesional’. Yo no tengo una referencia de qué era profesional, yo era universitaria. Cuando estuve ahí me dijeron: 'tienes poquitos minutos con la Selección Nacional, ya hicimos un análisis de tu vida, por qué no te haces de Kazajistán'. ¡Espérame! Es que yo ya debuté con la Selección Mayor", comentó Monsiváis

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA FEMENIL: ÁNGEL VILLACAMPA, ANUNCIADO COMO NUEVO DT DE LAS ÁGUILAS