Liga MX Femenil: Pachuca presentó a sus nuevas incorporaciones para el Apertura 2021

Pachuca aventó la casa por la ventana en su equipo femenil y buscarán a toda costa el campeonato en el próximo torneo Apertura 2021.

La directiva realizó de manera virtual la presentación de sus refuerzos, en donde destacó la presencia de la entrenadora española, Antonia Is, quien afirmó haberse sorprendido por las sedes en las que se juega la Liga MX Femenil.

“Estoy agradecida con este club por cómo me ha tratado desde que he llegado, solo tengo palabras de agradecimiento. Me han sorprendido los estadios donde se juega, es asombroso, me falta vivirlo con gente, no lo he podido disfrutar debido a la pandemia, pero espero poder vivirlo pronto porque me ha llamado mucho la atención”, reveló la entrenadora de las Tuzas.

Por su parte, Lucero Cuevas, que se incorporó en este mercado, aseguró sentirse agradecida por la oportunidad que le da la directiva y por la posibilidad de poder compartir el ataque con Charlyn Corral.

“Agradecer la confianza y haberme traído, estoy comprometida con el equipo. Compañeras e institución, este es un equipo muy serio y creo que ya se merecen un campeonato. (Charlyn Corral) Es una jugadora con bastante historia en el futbol femenil, hay muchas cosas que aprenderle, yo estoy muy emocionada porque va a llegar y debo de aprovechar el tiempo que nos toque estar con ella”, confirmó la goleadora.

