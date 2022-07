Liga MX Femenil: Pumas presentó a sus siete refuerzos para el Apertura 2022

Pumas Femenil presentó oficialmente a las siete jugadoras que reforzarán al equipo a partir del Torneo Apertura 2022:

Heidi González (portera), Yaneisy Rodríguez (defensa), Samantha López (defensa), Gabriela Juárez (delantera), Nathalia López (delantera), Irma Pinzón (media), Chandra Eigenberger (media), de las cuales sólo la guardameta ya ha jugado en la Liga MX Femenil, y el resto llega al Pedregal desde los Estados Unidos, además de que Samantha y Nathalia son hermanas.

"Siempre el trabajo en equipo es algo que da muchísimo, he estado en otros equipo y cuando se juega bien al balón, cuando se hace equipo, podemos hacer la diferencia y eso es algo que me gustó de Pumas, que se busca jugar bien al balón y no al pelotazo como en otros lugares", expresó la portera Heidi González.

Asimismo, las demás jugadoras, expresaron la alegría que les causó haber sido fichadas por Universidad.

"Me sentí muy emocionada por representar a un equipo tan grande como Pumas. No sentí tanta presión, sentí alegría y estaba muy emocionada de estar aquí", indicó Samantha.

Por su parte, la delantera, Gabriela Juárez, expresó que: "Estoy muy emocionada por el primer partido (ante Mazatlán FC) porque nos dará mucho de lo que será el torneo y todas estamos listas y positivas para empezar y echarle ganas".

