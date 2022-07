DT de Juárez FC Femenil sobre dirigir futbol masculino: 'La mujer tiene puertas cerradas'

La entrenadora de Juárez FC de la Liga MX Femenil, Milagros Martínez Domínguez mejor conocida como Mila, criticó que en México no se tenga confianza en las mujeres para dirigir a un equipo de hombres.

"En el futbol masculino las mujeres tenemos las puertas cerradas. Desde que dejé de dirigir al Suzuka Unlimited en 2021 no he tenido ofrecimientos de un equipo masculino y no es algo que me sorprenda, pero me fastidia", explicó a EFE.

De igual manera, Milagros mandó un mensaje a los altos mandos del futbol masculino en México quien cuenta con una licencia de entrenadora UEFA Pro e inició su carrera en la undación Albacete, al que ascendió en la primera y segunda división del futbol femenino español.

"A los directivos del balompié masculino les diría que nos den un voto de confianza. A nivel mediático para los clubes sería increíble porque podrían tener buena publicidad y a nivel de profesional no se van a equivocar. Si después de meternos en este mundo de hombres seguimos vivas es porque podemos hacerlo", añadió la preparadora de 37 años.

Martínez debutará en la Liga MX Femenil con las Bravas el próximo domingo 10 de julio cuando reciban a Cruz Azul en acciones de la primera jornada del torneo Apertura 2022.