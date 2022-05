Liga MX Femenil: Tigres y América dividieron puntos en la última jornada de la Fase Regular

Tigres y América se declararon listas para la Liguilla. Las Águilas visitaron en la última jornada de la Fase Regular el Estadio Universitario con la tarea de buscar los tres puntos para ascender lugares en la tabla general, sin embargo, solamente rescataron un punto.

En el primer tiempo las Amazonas presionaron constantemente a las visitantes, logrando que se equivocaran en la salida. Apenas al minuto 13 la guardameta americanista salvaba a su equipo gracias a una gran atajada. Sin embargo, le duraría poco el gusto pues un minuto después las locales se adelantarían en el marcador con un gran cabezazo de Fishel.

Tigres no dejó de presionar en el primer tiempo, aunque América reaccionó en las últimos minutos intentando empatar el marcador, aunque fue sin éxito. La polémica no podía faltar, y es que antes de que terminara la primera mitad, Katty Martínez recibió una agresión dentro del área, no obstante, la árbitra no marcó penal pues no vio la acción.

#NoTeLoPierdas ¡¡GL!!! Mia Fishel con gran remate de cabeza abre el marcador para poner el 1-0#GritaMéxicoC22 | #VamosPorEllas pic.twitter.com/cZdO5I531I — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 1, 2022

Ya en la parte complementaria las Águilas mantuvieron el ritmo con el que terminaron los primeros 45 minutos y cerca del final lograron igualar el marcador gracias a un remate de Cuevas que fue desviado por la defensa de las Amazonas. Las locales intentaron adelantarse en el marcador en la recta final del encuentro pero no lograron encontrar el gol.

Con este resultado, Tigres finaliza la Fase Regular en tercera posición, mientras que las Águilas lo hicieron en el cuarto puesto. Ambos equipos clasificaron a la Liguilla por lo que esperarán al cierre del torneo para conocer a sus rivales.

