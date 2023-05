Roberto Medina, exentrenador campeón con el equipo de Tigres Femenil, reveló la mala jugada que les hizo Katty Martínez que provocó su llegada a las Águilas del América.

El exestratega felino confirmó que Katty era una jugadora muy importante de su equipo, pero a seis meses de que terminara su contrato con los Tigres, ella negoció sin pedir permiso a la directiva su posible traspaso a la escuadra de las Águilas.

En entrevista al Podcast 'Solo Tigres', Roberto Medina afirmó que "algo pasó que llega Antonio Sancho dos días antes de esa Final y me dice: ‘solo para decirte que Katty ya no sigue el siguiente ciclo’. ‘A ver, cómo Toño, mi jugadora de 17 goles la tenemos qué recuperar, cómo, a dónde va’ y me dicen que no se llegó a un arreglo, que al parecer hay una negociación que ella abrió, cuando no debió, con América".

Sebastian Córdova se fue a los Tigres

Medina explicó que algo que provocó que las dos directivas se pusieran de acuerdo para sí permitir la salida de Katty Martínez para el comienzo del 2022, fue que los Tigres querían a Sebastián Córdova.

“Y cuando Tigres va y le pide a Córdova al América, América no quería soltar a Córdova y en el estira y afloja, termina cediendo América, pero siempre y cuando fuera Katty Martínez en el paquete y Tigres dice: ‘no, estoy a punto de cerrar con ella’ y ahí América contesta que ya se habían acercado y ya les dio el ‘sí’, y entró la parte de enojo de la directiva: ‘ah, se quiere ir, por eso no renueva’ y dijeron que va la negociación”.

La información que ha revelado este miércoles el extécnico de los Tigres es algo que había adelantado El Francotirador en su columna del pasado 23 de diciembre del 2021, en donde incluso se comentó que a pesar de las circunstancias fueron dos negociaciones por separado y no una en un mismo paquete.

