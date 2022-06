Milagros Martínez sobre su etapa en el futbol japonés: 'Me abrió muchas puertas y me cambió la vida'

El nombre de Milagros Martínez terminó siendo histórico en Japón, pues en 2019 se convirtió en la primera mujer en el futbol de aquel país en dirigir al Suzuka, equipo de hombres, experiencia que dejó marcada a la ahora entrenadora de FC Juárez Femenil, pues tuvo que lidiar con barreras como la cultura; sin embargo, aseguró que le dejó un gran aprendizaje.

“A nivel profesional me abrió muchas puertas y a nivel personal me ha cambiado, mucha gente me lo dice porque era muy impulsiva y llegar a donde nadie dice nada, porque si me marcan algo en contra no protestan, es un silencio absoluto y he cambiado para bien, no me arrepiento de nada.

“Fue toda una aventura, ahora estoy del otro lado del mundo, donde compartimos idioma o cultura y eso hace que todo sea más cercano y sencillo al adaptarme, en Japón fue todo lo contrario porque fue un idioma y una cultura diferente, donde no compartíamos absolutamente nada, pero fue entrenar futbol masculino senior y guardo muy buenos recuerdos, porque en lo deportivo el equipo compitió muy bien, fue una gran experiencia, pero dura también”, dijo a RÉCORD.

Asimismo, ‘Mila’ compartió qué fue lo más difícil de haber dirigido un equipo de hombres, quienes además hablaban un idioma diferente al suyo y nunca habían sido dirigidos por una mujer, pero se los terminó ganando.

“Si todo te lo tomas a título personal, lo tomas mal, pero no tengo quejas, y allá la relación jugador con entrenador es distante, pero trataba de hablar con ellos.

“Lo más complicado fue que tenía 35 jugadores porque convocaba 17 y 18 se quedaban en casa, y fue complicado porque soy empática y debe ser duro trabajar todos los días. Las jerarquías las respetan mucho, aunque llegué siendo mujer y en los primeros días yo notaba que había risas en el vestuario o agachaban la cabeza, conseguí cambiarlo con jerarquía y la manera de entrenar, y me los fui ganando”, dijo la entrenadora de Bravas, quien con el Suzuka dirigió 60 partidos, enfrentó al Vissel Kobe de Andrés Iniesta y fue la primera entrenadora en ganar un partido de la Copa Emperador de Japón.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES FEMENIL: BLANCA SOLÍS ANUNCIÓ SU SALIDA CON EMOTIVA CARTA A LA AFICIÓN INCOMPARABLE