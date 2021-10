Nelly Simón descartó que Chivas negara prestar a Licha Cervantes al Tri

Nelly Simón dijo que es mentira que Chivas no dejara que su delantera Alicia Cervantes reportara con la Selección Mexicana para el partido contra Argentina como lo dijo hace unos días Mónica Vergara.

“No voy a entrar en polémica, no voy a entrar en dimes y diretes, nunca ha sido mi personalidad. Creo que no está bien enterada de cómo pasaron las cosas. No sucedieron así, pero más allá de eso, lo importante es que vayamos hacia el mismo objetivo y que sigamos el mismo camino porque es una liga que está en etapa de construcción”, mencionó.

Al final, el Tricolor derrotó por un contundente marcador de 6-1 a la Albiceleste, que el día de hoy tendrá un partido amistoso contra el Rebaño Sagrado.

La directora deportiva del Guadalajara espera que haya cambios importantes en la Federación Mexicana de Futbol.

“Estamos apenas poniendo los cimientos para que pueda ser una liga mucho más importante. Me gustaría que hubiera una cabeza de Selecciones Femeniles, yo creo que ese debería de ser el siguiente paso”, explicó.

Alicia Cervantes lidera la tabla de goleo individual con 14 tantos y supera a atacantes como Katty Martínez de los Tigres y Mónica Monsiváis del Monterrey.

El partido contra Argentina será el primer compromiso internacional en la historia de Chivas, que ha sido uno de los equipos que más puntos ha sumado a lo largo de las nueve ediciones de la Liga MX Femenil.

