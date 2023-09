Pachuca quiere que Jennifer Hermoso se quede a pesar de los rumores que la ubican en Tigres

Sigue en planes. Ante los rumores que colocaban a Jennifer Hermoso en el norte de México, en Pachuca tienen claro que quieren continuar con la campeona del mundo en Australia y Nueva Zelanda.

Durante el transcurso del día comenzó a circular en Colombia la noticia de que la jugadora cafetalera Catalina Usme estaría viajando a México para formar parte de Pachuca. Pero para poder inscribirla la institución hidalguense tomaría La decisión de vender a Jennifer Hermoso a Tigres.

Sin embargo, ante estos rumores que colocan a Usme con las Tuzas y a Hermoso con 'Las Amazonas', el auxiliar técnico Óscar Torres dejó claro que por el momento ellos no saben nada: "La verdad yo no sé nada de lo que tú acabas de comentar (sobre la llegada de Usme y la salida de Hermoso), la verdad nada que ver y no tenemos nada de eso".

Cabe destacar que todos estos rumores se deben a que en el reglamento de la Liga MX Femenil está estipulado que cada equipo podrá tener un máximo de cuatro jugadoras extranjeras, las cuales ya están ocupadas en el cuadro hidalguense. En la defensa está la nigeriana Ohale Osinachi, en el medio campo la panameña Marta Cox y la costarricense Priscila Chinchilla, mientras que en la delantera está la española Jennifer Hermoso.

A todo esto hay que sumarle que la seleccionada española aún tiene contrato con la institución hasta junio de 2024; además, Jennifer reportará con Pachuca en estos próximos días después de tomar sus vacaciones por su participación en el Mundial Femenino.

