Paola Chavero sobre su paso a Europa: 'Hasta que no sea campeona con Pumas, no me voy'

Paola Chavero fue parte del equipo que representó a México en la pasada Copa del Mundo Femenil Sub 20 en Costa Rica. Y fue justo ese Mundial en el que el Tricolor llegó hasta los Cuartos de Final, que la atacante llamó la atención de equipos europeos; sin embargo, les dejó claro que no se irá hasta ser campeona en la Liga MX Femenil.

“Yo no creía que un Mundial abriera muchas puertas, que te conociera más gente y me tragué mis palabras porque gracias a ese Mundial se me conoce. Estar en Europa es mi sueño grande y algunos equipos me hablaron y me dijeron que me querían y estuve a nada de concretar algo, pero me ganó el corazón de Pumas porque quiero dejar un legado aquí y hasta que no sea campeona me voy de aquí”, dijo a RÉCORD.

Asimismo, la futbolista felina dejó claro que su nuevo objetico es ahora ser parte de la Selección Mexicana absoluta. Además de que compartió la sensación que le dejó haber participado en un Mundial juvenil.

“Me gusta mucho estar allá, portar la camiseta de la Selección es un orgullo porque representas a todo México y quiero regresar sobre todo a Selección Mayor porque es mi objetivo. Para describir la experiencia de vivir un Mundial las palabras se quedan cortas, lo más cercano es inigualable porque un Mundial es algo diferente”, expresó.

Al margen, Paola Chavero habló de lo que fue haber cambiado de entrenadora en las vísperas del Mundial, ya que se cesó a Maribel Domínguez y Ana Galindo terminó dirigiéndolas.

“No fue nada fácil, fue muy complicado porque cuando llegamos nos dijeron que Maribel ya no estaba con nosotros cuando era evidente que nos conocía, aunque Ana Galindo se adaptó muy rápido y dio resultados”.

