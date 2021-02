Pumas Femenil: Dinora Garza, orgullosa del liderato; confía en mejoría de otras categorías

Pumas es el líder general de la Liga MX Femenil y con ello están alzando la mano por el Club Universidad, ya que a los cuadros varoniles no les está yendo bien en sus respectivas categorías.

Al respecto, Dinora Garza, delantera auriazul, se dijo orgullosa de los resultados del equipo femenil y le deseó lo mejor a sus compañeros.



"Nos sentimos muy contentas, lo que nos corresponde es hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Desgraciadamente al equipo varonil o a las Fuerzas Básicas no sé cómo les esté yendo, me he enterado que no tan bien como tal vez la afición desearía, pero confío en que mejoraran y harán un excelente torneo.

"Nosotras nos sentimos muy satisfechas de saber que estamos logrando los resultados, saber que estamos trabajando bien los partidos, es importante mejorar, pero teniendo resultados positivos y gracias a Dios estamos contentos y manteniéndonos humildes", dijo la atacante de Pumas.

En tanto, la atacante universitaria dejó claro que a pesar de que el liderato general las tiene contentas, no se confían pies saben que no han ganado nada.

"Gracias a Dios los resultados se nos han dado, tenemos los pies en la tierra, pero tenemos que seguir mejorando para que los partidos no se nos compliquen, pero habla bien la racha que hemos tenido", señaló.