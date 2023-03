Selene Cortés: Jugadora de Pachuca Femenil denuncia mensajes de acoso en redes sociales

Selene Cortés, jugadora del Club de Futbol Pachuca, denunció a través de sus redes sociales el acoso cibernético que ha estado recibiendo por parte de algunos usuarios. En su publicación, Cortés mostró capturas de pantalla de los mensajes y comentarios ofensivos que ha recibido, los cuales incluyen amenazas e insultos.

En su mensaje, Cortés escribió: "Como jugadora de fútbol, he recibido comentarios inapropiados y amenazas en mis redes sociales que no solo me afectan a mí, sino también a mi familia. No es justo que tengamos que soportar este tipo de acoso".

Este no es un caso aislado en la Liga MX Femenil, ya que varias jugadoras han denunciado situaciones similares en el pasado. El acoso cibernético es una forma de violencia de género que afecta a muchas mujeres en todo el mundo, y las deportistas no están exentas de sufrirlo.

La denuncia de Cortés ha generado una gran cantidad de respuestas en las redes sociales, donde los usuarios han expresado su solidaridad con la jugadora y han pedido a la Liga MX Femenil que tome medidas para combatir este problema. Muchos han señalado que el acoso cibernético es una forma de violencia que debe ser erradicada del futbol y de la sociedad en general.

Uno de los más recientes es el que sufrió Scarlett Camberos, quien se encontraba con el equipo de América Femenil, cuando fue víctima de violencia digital y eso derivó en que ella pidiera su salida del club.

Scarlett y su familia decidieron que las leyes mexicanas no tuvieron las condiciones suficientes para brindarles seguridad y por ende se irán a los Estados Unidos para que ella continúe su carrera dentro del balompié.

