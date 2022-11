Memo Ochoa sobre el Tri en Qatar: 'Es un reto histórico, queremos hacer algo diferente'

Aunque la Selección Mexicana no es favorita en la Copa del Mundo Qatar 2022 y la opinión popular es que incluso regresarán en Fase de Grupos, Guillermo Ochoa se mostró ilusionado y sabe que tiene un reto por delante, por lo que aseguró que la meta es pasar los Octavos de Final y hacer de este uno de los mejores mundiales en la historia del Tri.

“En todo momento me pongo metas y planteamientos nuevos, y este Mundial no es la excepción. Es un reto nuevo para mí e histórico para México, el poder hacer algo diferente, que no hemos podido lograr antes.

Estoy ansioso. Un Mundial es algo único, distinto, especial… el ambiente que lo rodea no se compara con nada. Desde el día uno que llegas a la sede del Mundial, el recibimiento es impresionante y la adrenalina es increíble. Ya quiero jugar, estoy emocionado, ansioso y con ganas de que nos vaya muy bien; con mucha fe de festejar goles y triunfos”, sentenció el arquero de México en entrevista para la revista Caras.

GUILLERMO OCHOA JUGARÁ SU QUINTA COPA DEL MUNDO

Además, el Mundial de Qatar 2022 será especial para el portero del América, pues será su quinta participación en una justa mundialista, algo pocas veces visto en el mundo. Es por eso que Memo destacó este dato.

“Es un sueño hecho realidad y me siento muy emocionado. Es un orgullo poder representar a mi país tantas veces en un Mundial, porque pocos tienen la oportunidad de hacerlo. De hecho, hay jugadores históricos que no tuvieron la ocasión de ir ni siquiera a un Mundial. Si alguien me hubiera dicho hace muchos años, cuando empecé a jugar futbol, que iba a estar convocado a cinco mundiales, no me la hubiera creído.

Desde el primer día hasta hoy, he sido afortunado porque mi carrera siempre ha ido en ascenso y he construido una buena trayectoria, con base en el trabajo, dedicación y rendimiento. Esta disciplina va tan rápida que a veces no te da tiempo de voltear atrás y de disfrutar. Jugar en un Mundial cada cuatro años no es sencillo; estar desde el día uno en la Selección y hacerlo a la par de tu club tampoco lo es”, finalizó.

