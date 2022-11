Santiago Giménez sobre su decisión de representar a México: 'Mi elección la hice con el corazón'

Santiago Giménez está viviendo un gran momento con el Feyenoord, equipo al que llegó después de su paso por el Cruz Azul.

El hijo del argentino Christián Giménez, está dentro de los posibles 26 convocados a Qatar 2022, aunque en su momento tuvo la oportunidad de representar a la selección de Argentina, país donde nació, pero eligió al Tricolor, donde se formó como jugador.

"Nací en Argentina, pero la verdad no me acuerdo de mis primeros años allá. Mi papá se vino a jugar a México cuando yo tenía dos años y me tocó ser mexicano. Cuando llegó el momento de tomar una decisión, la elección la hice con el corazón y no con la mente. Mi corazón me dijo que era mexicano y que no tendría por qué representar a un país del que no me sentía con pertenencia", dijo el Chaquito en entrevista con la revista GQ.

"Yo pertenezco a México y soy mexicano, y siempre fue así. Mi familia me metía dudas de que lo buscara allá (en Argentina), pero mi corazón no estaba ahí y hoy estoy feliz de la resolución que tomé y de lo que puedo soñar con la selección nacional", agregó.

Giménez tiene amplias posibilidades de participar en la Copa del Mundo como delantero del Tricolor, ante las lesiones de Raúl Jiménez y la reciente incorporación a las canchas de Rogelio Funes Mori.

