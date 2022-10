Presidente de Pachuca sobre Almada en el Tri: 'Tiene cuatro años de contrato con nosotros'

¿Corta las alas? Guillermo Almada por fin pudo ser campeón de la Liga MX después de una final perdida con Santos y otra con Pachuca, pero este domingo, con el mismo equipo Tuzo, tocó la gloria en el Apertura 2022 y se hizo con el título.

Tras su gran capacidad para dirigir en el futbol de nuestro país, la afición mexicana, algunos periodistas y gente demás se ha planteado la idea de que Almada sea el próximo entrenador de la Selección Nacional de México, pero el presidente del equipo hidalguense, Armando Martínez, señaló que el DT aún tiene contrato con ellos por largo rato.

“Ahorita hay que celebrar, el Guille tiene cuatro años de contrato con nosotros. Siempre lo he dicho, el Guille puede dirigir a cualquier equipo y a cualquier selección, tiene una capacidad impresionante y tiene una sencillez y una calidad humana impresionante”, dijo el directivo de los Tuzos.

Sobre si Pachuca soltaría a Guillermo Almada para que dirija al Tricolor cuando termine el proceso de Gerardo Martino tras la Copa del Mundo de Qatar 2022, Emiliano Martínez dijo que Pachuca siempre apoya a todos.

“No puedo preocuparme por algo que no está en mí. No puedo ir a suposiciones, el Guille está feliz, tenemos contrato de cuatro años y hay que apoyar. Eso no lo voy a contestar (si lo dejarían ir). Pachuca siempre ha apoyado a todos”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PACHUCA: ANUNCIÓ DESFILE PARA FESTEJAR EL TÍTULO DE LA LIGA MX