Almeyda sobre Qatar 2022: 'México y Argentina van a empatar y pasarán los dos'

Matías Almeyda sigue dejando el claro el cariño que le tiene a México. Y es que el estratega sudamericano comentó acerca del partido entre la Selección Mexicana y la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El ahora técnico del AEK Atenas aseguró en entrevista con Fox Sports que el partido terminará igualado, por lo que confía en que los dos equipos avanzarán a los Octavos de Final. "Argentina y México van a pasar los dos, tienen que pasar los dos, un empate y pasan los dos", mencionó.

Asimismo, Matías Almeyda recordó su etapa en el país, asegurando que lo echa de menos, pues conoció a personas que marcaron su vida tanto personal como en su carrera de entrenador.

"Se extraña mucho, han pasado tres años y medio y el recuerdo de haber vivido en México a nivel familiar, amigos que he hecho fuera del fútbol y a nivel deportivo lo he extrañado no voy a decir que no", agregó.

Almeyda finalizó rememorizando su paso por el Rebaño, donde habló sobre su último torneo y explicó el porqué solamente se concentraron en la Concachampions y dejaron a un lado la Liga MX.

"Mi último torneo no fue bueno, se jugaba otro título que era el de la Concachampions que no era para menospreciar porque era uno de los pocos trofeos que le faltaba en la vitrina a Chivas y no había equipo para jugar dos torneos, ese fue el final", sentenció.

