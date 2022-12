Las cicatrices por la temprana eliminación de la Selección Mexicana en Qatar 2022 siguen tocando fibras sensibles en el entorno del futbol mexicano y en esta ocasión de José Luis Sánchez Sola, ‘El Chelis’ quien se destapó duro contra el Tri, en especial contra Héctor Herrera.

El exentrenador arremetió contra HH por considerar que no fue honesto para bajarse y retirarse de la Selección, pues aseguró que ya no tiene el nivel desde que llegó a la MLS e incluso lo comparó con Carlos Vela.

"Dónde entra tu honestidad deportiva y dónde entra tu honestidad como ser humano. Me hago a un lado cuando vea que no puedo cooperar. No te ves desnudo al espejo porque, si te vieras, no puedes aportar al futbol de tu Selección, a un futbol total como el visto en el Mundial, muy físico, de ida y vuelta"

"Mira la honestidad de Carlos Vela en la misma liga, un tipo que sí está preparado, rindiendo, siendo importante para su equipo, quedando campeón. Del otro lado está el Sr. Herrera que creyó que iba a llegar sobrado a esa liga y no es así, ni siquiera en lo físico está bien, que es lo mínimo que necesitas. Este señor esta porque sí y ya, sin méritos", señaló el Chelis en Futbol Picante.

Contrario a estos pensamientos, Herrera considero en días pasados que “hizo su mejor Mundial” y se va orgulloso por su rendimiento en el Tri.

