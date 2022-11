Diego Lainez sobre su participación con el Tri: 'No se me puede recriminar nada'

Diego Lainez no ha tenido la cantidad de minutos que deseaba con el Braga esta temporada, por lo que ahora su lugar en la lista definitiva de Gerardo Martino no es seguro.

Sin embargo, el atacante mexicano aseguró que ha hecho un buen papel con el combinado nacional cuando se le necesita, por lo que considera que se ha ganado su lugar en Qatar 2022. Además, dejó en claro que México puede hacer una gran Copa del Mundo.

"No se me puede recriminar nada, cuando lo he hecho lo he hecho bien, con goles, asistencias. Cada vez que se me dé la oportunidad voy a seguir por ese camino", comentó Diego Lainez para TUDN.

"Yo creo que tenemos buenas posibilidades de avanzar por nuestros objetivos. Es un grupo muy parejo, puede haber una sorpresa para cualquiera, en un Mundial puede pasar para todos", agregó.

Asimismo, el extremo de 22 años mencionó que tiene el sueño de jugar un Mundial por todo el esfuerzo que ha hecho a lo largo de su vida. Asimismo, consideró el llamado al Tri como una responsabilidad, por lo que no desea fallarle ni a los fanáticos ni a sus seres cercanos.

"Es una ilusión para mí. Es algo por lo que he trabajado, no nomás estos cuatro años sino más tiempo y estar en un Mundial para mí va a ser algo especial. Significa mucho, es una responsabilidad porque uno nunca quiere fallarle a nadie, ni a las personas que quieren", expresó.

Por último, Lainez indicó que se ha convertido en un ejemplo a seguir por nunca rendirse y trabajar día con día para lograr sus objetivos.

"Despierto mucho interés en ellos porque se ven reflejados en mí muchas personas que trabajan día a día por sus sueños, que nunca se rinden. Siempre trato de hacer las cosas bien y luchar por mis sueños", sentenció.

