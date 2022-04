Fernando Beltrán sobre Qatar 2022: 'Lo quiero, lo busco; me ilusiona muchísimo'

El sueño mundialista sigue vivo. Fernando Beltrán encontró la oportunidad que tanto ansiaba en Guadalajara, es titular y el deseo de ser parte de la Copa del Mundial de Qatar 2022 sigue intacto.

“Sí, obviamente me ilusiona muchísimo. Un Mundial a mis 23 años muy pocos lo logran. Obviamente lo quiero, lo busco. Si Chivas está en los primeros lugares, es más fácil que te volteen a ver. En ese sentido, estoy trabajando, tampoco me voy a aferrar a algo que no depende de mí, si no llega a pasar seguiré trabajando. Quiero ser campeón con Chivas y eso me va a llevar a la selección”, declaró Beltrán en un espacio compartido con los aficionados Rojiblancos en Twitter.

El ‘Nene’ fue parte de la generación olímpica que se colgó la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El siguiente reto es Qatar 2022, una posibilidad que no piensa desaprovechar.

“Tenía pensado otras cosas antes de Tokio, por lo mismo de que no estaba jugando tanto, pero la oportunidad la tuve y la aproveché. Sé que cuando tenga una oportunidad la voy a aprovechar. Me voy a matar para poder ir al mundial”, sentenció Beltrán.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS SALCEDO: ‘EL TATA MARTINO NO ME HA CERRADO LAS PUERTAS DE LA SELECCIÓN MEXICANA’