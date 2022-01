Héctor Moreno: 'Qatar 2022 será mi último torneo con la Selección Mexicana'

Héctor Moreno aseguró que el Mundial de Qatar 2022 será su último torneo con la Selección Mexicana y pondrá fin a su carrera con el Tricolor después de la justa mundialista.

"Si tú me preguntabas eso en el 2018 hubiera dicho que era mi último Mundial, con 34 años veía lejísimos, pero ahora en nueve meses esa es mi ilusión. Seguramente será mi último torneo con Selección, no me veo pensando en el siguiente verano en una Copa Oro, perdiendo las vacaciones que puedo tener", declaró Moreno en entrevista para Marca Claro.

Moreno y la Selección buscarán que los siguientes partidos de la Eliminatoria les den el pase para la Copa del Mundo, además de que sea una vitrina para observar a nuevos jugadores en las próximas fechas.

"Podríamos en estos tres partidos prácticamente cerrar el pase, es fundamentalmente poder hacer eso para que el cuerpo técnico pueda ver jugadores que no conoce en la próxima fecha FIFA, darles la oportunidad de debutar, jugar una Eliminatoria Mundialista que es algo complejo. Es fundamental tener buenos resultados en estos tres partidos", comentó.

El central minimizó las críticas en contra del seleccionado mexicano y aseguró que siempre habrá voces en contra pese a los resultados.

"Críticas siempre va a haber. Tengo afortunadamente más de 10 años en la Selección, hay veces que por resultados, formas de juego, bajas de juego que las críticas están ahí. Siempre lo he comentado: 'Prefiero yo ser criticado por ser parte de la selección que no ser criticado y no formar parte de la selección'. Si no lo haces bien habrá críticas, pero calificaremos al Mundial y se hará un buen papel", declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: JUGADORES CONVOCADOS COMENZARON A REPORTAR EN EL CAR