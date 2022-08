Henry Martín sobre ir a Qatar: 'Lo más importante es no perder el enfoque, que es ir al Mundial'

Henry Martín se ha convertido en el hombre gol del América en este Apertura 2022, pues el delantero busca recuperar el nivel que lo caracterizó hace unas cuantas temporadas y así colarse en la lista final para el Mundial de Qatar 2022.

El delantero de las Águilas aseguró en entrevista con Fox Sports que a pesar de la falta de gol, no considera que el futbol le haya sido injusto. Además, aseguró que pese al mal momento que vivió nunca perdió el objetivo de ir a la próxima Copa del Mundo.

"Yo no veo que sea injusto el futbol conmigo, uno está para lo que le pongan en el equipo, en la posición que sea, estás para responder el tiempo que sea. Creo que lo he hecho bien desde donde me ha tocado, lo más importante aquí es no perder el enfoque de lo que quieres, en este caso es ir al Mundial, entonces yo me enfoco en eso", dijo.

"LO MÁS IMPORTANTE ES NO PERDER EL ENFOQUE DE LO QUE QUIERES... IR AL MUNDIAL" En exclusiva con @crh_oficial, Henry Martín habló del momentazo que atraviesa... ¡Con la mira en Qatar! "HABER COMPETIDO CONTRA CHELSEA, CITY Y REAL MADRID ME DEJA TRANQUILO" #FSRadioMX pic.twitter.com/jGTUieKoZ2 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 9, 2022

El delantero del conjunto de Coapa reconoció que se encontraba en un mal momento de su carrera, no obstante, aseguró que es parte del futbol, pues ahora se encuentra anotando goles en cada partido.

"Si bien de meses atrás para acá yo aceptaba que no estaba pasando un bueno momento, ni siquiera personal y obviamente se ve reflejado en la cancha. Lo más importante es no hacer caso a lo que te dicen, ni tanto para bien ni tanto para mal, o sea, no eres el peor cuando fallas ni eres el mejor cuando anotas, y justamente estoy en ese punto.

"Pasé una etapa muy mal en donde no la metía ni porque la portería midiera el doble y ahora parece que hasta con los ojos cerrados estoy metiendo gol, así es el futbol, así es el delantero", indicó.

Asimismo, Henry aseguró que el nivel de presión en América y en Selección Mexicana es similar, aunque una diferencia clara es que con Las Águilas tienen cada jornada para cambiar el momento por el que se encuentran.

"Me parece que es igual, en ambos se maneja una presión, lógicamente aquí tienes cada semana para cambiarla. Por ejemplo, decían 'hay tenías que ganar tres juegos', nosotros no lo sentíamos así, sentíamos que merecíamos ganar porque habíamos hechos las cosas bien, sabíamos que merecíamos un triunfo pero no se nos daba y ahora se nos da y los disfrutamos.

"Entonces en Selección me parece que no tienes tantas oportunidades de hacerlo cada semana, de poder revertir esa situación. Ahí vas cada dos meses y tienes que dar resultados, es un poco similar pero en uno debes dar resultados inmediatamente", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIONEL SCALONI SOBRE DUELO ANTE EL TRI: "MÉXICO HISTÓRICAMENTE SE CRECE EN LOS MUNDIALES"