Hernán Medford sobre duelo vs México: 'Una de las ventajas es que se jugará sin público'

Hernán Medford es recordado por ser uno de los autores del Aztecazo en el partido de eliminatorias del 2001 en el que Costa Rica venció sorpresivamente a México. Por ello, el exfutbolista analizó en entrevista con TUDN el encuentro que se llevará este domingo en la capital mexicana.

El costarricense mencionó que a pesar de no demostrar su mejor futbol actualmente, la selección centroamericana tiene una ventaja al jugar con un aforo reducido debido al grito homofóbico. "Una de las pequeñas, pero muy pequeñas ventajas que tendrá Costa Rica es que no hay afición porque no es lo mismo dos mil personas que 90. Ojalá que el partido que me haya tocado jugar a mí hubiera sido sin público", dijo el ahora entrenador.

Asimismo reveló que la clave para poder competirle a la Selección Mexicana será aguantando y esperando los errores "Yo veo a un Costa Rica esperando, hacer un bloque profundo, jugar al contragolpe, que se desespere México, lo vimos con Jamaica que lo hizo bastante bien, desesperó a los mexicanos. Yo creo que esa es la estretegia que va a usar Suárez contra ellos", aseguró el exatacante.

Hernán Medford consideró que las posibilidades de avanzar directamente de Costa Rica son prácticamente imposibles, por lo que el empate ante el Tri los acercaría al objetivo de entrar como cuarto lugar y jugar el Repechaje. Los ticos se encuentran a dos puntos de Panamá, quienes están en cuarto lugar.

