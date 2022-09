Luis Chávez apunta a Qatar 2022: "Estoy para pelear un puesto en Selección"

Luis Chávez es uno de los jugadores que se pueden subir al barco de Qatar 2022, su desempeño en Pachuca ha hecho que Gerardo Martino lo volteé a ver y ha tenido participación en los últimos amistosos de la Selección Mexicana, pero el mediocampista no se confía y sabe que tiene que seguir con buen momento para aspirar a jugar en la Copa del Mundo.

“De poco me voy sintiendo más cerca, pero no me quiero poner a pensar ni sentirme que ya estoy, hasta que salga la lista final voy a seguir trabajando. El año que he tenido he estado muy bien, quiero pensar que puedo pelear un puesto titular en la selección” sentenció el jugador del Pachuca en entrevista para Fox Sports.

El mediocampista de los Tuzos atribuye su buen momento a su equipo y en especial a Guillermo Almada, por lo que considera que lo que esta haciendo puede alcanzarle por pelear un puesto en el XI titular del Tri.

“Puedo pelear un puesto en Selección, con la llegada del profe Almada nos dio un plus en la intensidad y a mi juego le ha ayudado bastante. Me tocó madurar más grande, hay otros jugadores que desde los 18 ya tocaron la madurez. A mí me llegó ya y estoy tratando de disfrutar mi momento”, finalizó.

