Miguel Herrera explotó contra el Tata: "Nos lo vendieron como un gran estratega y no lo es"

Miguel Herrera, extécnico de la Selección Mexicana, criticó a Gerardo 'Tata' Martino y aseguró que en Qatar 2022 demostró que no es un buen estratega, como lo habían vendido.

“Un estratega es un tipo que sabe modificar cuando las cosas no están saliendo, si vas a la guerra atado de manos, no te dan rifles, no te dan fusiles pues vas a perder la guerra, o no cambia, está perdiendo la guerra y no modifica su estrategia, vas a terminar cediendo todo, no vimos un gran estratega, su currículum era bueno, hasta que nos dimos cuenta de que nos lo vendieron como un gran estratega y no lo es”, dijo el timonel en Telemundo, donde está analizando el Mundial de Qatar 2022.

El 'Piojo' criticó severamente el planteamiento ante Argentina, donde aseguró que el Tata salió a no perder.

“En el segundo partido no salimos a ganar, salimos a no perderlo y sin nuestro mejor hombre defensivamente, que es Edson (Álvarez), el mejor contención que mejor teníamos en ese momento. Si ibas a defender el partido, por lo menos defender con un tipo que sabes que defiende”.

Carlos Hermosillo le preguntó a Herrera si el Tata salió a defenderse para facilitarle las cosas a Argentina, pero el timonel dijo que eso no lo sabía.

“Ah bueno, eso si no te lo podría responder, que lo diga Martino”... “Eso es otra cosa, eso no me lo puedes preguntar a mí porque no lo sé, si pones una formación para defender, debes usar a tus mejores hombres, si no das mucho de qué hablar y tus jugadores no te entienden y es lo que está diciendo Chávez, que no generaron ni una jugada de gol”

“Lo vimos varias veces, lo documentamos, de repente desbordó Lozano, levantó la cabeza, iba con dos o tres argentinos cerca y en el área había tres más, no había nadie para tirar un centro”.

HERMOSILLO ACUSÓ A MARITINO DE FACILITAR LAS COSAS A ARGENTINA

En la misma mesa de debate, el exjugador y ahora comentarista de Telemundo, Carlos Hermosillo afirmó que el Tata quiso facilitarle el partido a Argentina.

“El planteamiento, yo lo veo así y lo digo con todo respeto, lo hace para facilitarle un poco el tema a Argentina”, señaló Hermosillo.

Hace unos días, Francisco 'Kikín' Fonseca consideró lo mismo.

