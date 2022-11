Miguel Herrera tras ser despedido de Tigres: 'Me voy con rabia'

Luego de terminar su relación laboral con Tigres de manera inesperada, Miguel Herrera ofreció una conferencia de prensa en donde habló sobre sus polémicas declaraciones sobre el plantel de los felinos, además de dejar en claro el dolor que le generó salir del club regiomontano.

El Piojo señaló que se sintió identificado desde el primer minuto en el que estuvo a cargo del cuadro de la UANL, por lo que le genera molestia dejarlo sin haberles entregado un título en sus vitrinas.

"Me puse la camisa de los Tigres bien puesta, con mucho orgullo, mucha entereza y gran responsabilidad, la tengo que dejar con mucha tristeza, rabia, molestia, enojo de no poder haber dado a esta afición un logro importante", manifestó.

Asimismo, Herrera reveló que tras llamar "viejo" al Primer Equipo de Tigres, se acercó con los jugadores y les ofreció una disculpa, reconociendo que se equivocó al utilizar ese adjetivo.

"No fue una declaración, fue una palabra. Lo dije: 'Me equivoqué', les ofrecí disculpas a los muchachos, antes que nada, debí usar la palabra maduro. Es un grupo maduro", expresó.

Por último, el Piojo dijo estar orgulloso de su carácter explosivo, pues consideró que es el motivo por el cual ha estado en el banquillo de grandes equipos y la razón por la cual ha ganado títulos.

"Sino fuera como soy no estaría sentado aquí. Sino tuviera ese temple, ese carácter no hubiera tenido los logros que tengo ahora. De donde me he ido me he ido con resultados...", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: "NO HAY NINGÚN ACERCAMIENTO POR FERNANDO GORRIARÁN", ASEGURÓ SANTIAGO BAÑOS